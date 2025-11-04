وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش

وكالات

توفى ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، مساء اليوم الثلاثاء عن عمر 84 عامًا، وفق ما أعلنت عائلته.

وقالت عائلة تشيني، إنه توفى بسبب"مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وجاء في بيان العائلة: "لقد خدم ديك تشيني أمتنا لعقود من الزمن، بما في ذلك منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، وعضو الكونجرس عن ولاية وايومنج، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الولايات المتحدة".

وأضافت: "كان ديك تشيني رجلًا عظيمًا وصالحًا علم أبناءه وأحفاده حب بلدنا، والعيش حياة مليئة بالشجاعة والشرف والحب واللطف".

كان ديك تشيني شخصية جمهورية قوية لعقود من الزمن، وشغل العديد من الأدوار البارزة، وفق ما أفادت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، أن تشيني انفصل عن الحزب الجمهوري تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.