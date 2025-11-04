فاو تحذّر من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في غزة

وكالات

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي أن أقل من 5% فقط من الأراضي الزراعية مازالت صالحة للزراعة، بعد تدمير أكثر من 80% من المساحات المزروعة بفعل الحرب المستمرة.

وقالت إن نحو 70% من البيوت البلاستيكية الزراعية دمرت بالكامل، فيما تضررت غالبية الآبار، ما جعل الوصول إلى المياه شبه مستحيل، وأدى إلى انهيار شبه كامل في منظومة الإنتاج المحلي داخل القطاع.