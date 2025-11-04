إعلان

فاو تحذّر من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في غزة

كتب : مصراوي

01:19 م 04/11/2025

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

وكالات

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي أن أقل من 5% فقط من الأراضي الزراعية مازالت صالحة للزراعة، بعد تدمير أكثر من 80% من المساحات المزروعة بفعل الحرب المستمرة.

وقالت إن نحو 70% من البيوت البلاستيكية الزراعية دمرت بالكامل، فيما تضررت غالبية الآبار، ما جعل الوصول إلى المياه شبه مستحيل، وأدى إلى انهيار شبه كامل في منظومة الإنتاج المحلي داخل القطاع.

