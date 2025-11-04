الرئيس الصيني يجتمع مع رئيس الوزراء الروسي في بكين



قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينج اجتمع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بكين.

يأتي ذلك بعد يوم من لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج مع ميشوستين في مدينة هانجتشو، إذ قال لي: "إن الصين تريد تعزيز التعاون مع روسيا والدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة".

وتوجَّه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين، الإثنين، في زيارة تستغرق يومين، يُجري خلالها محادثات مع الرئيس شي جينبينج ورئيس الوزراء لي تشيانج، من المتوقع أن تركز على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، رغم ضغوط الغرب.

ونقلت "وكالة تاس للأنباء" عن المكتب الإعلامي للحكومة الروسية قوله: "إن من المقرر أن يعقد ميشوستين اجتماعًا دوريًا مع نظيره تشيانج في مدينة هانجتشو يوم الإثنين، ثم يتوجّه إلى بكين غدًا الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني".

وعُقد آخر اجتماع بين الصين وروسيا على مستوى رئيسي الحكومتين في أغسطس من العام الماضي بالعاصمة الروسية موسكو، إذ أشاد رئيس الوزراء الصيني بما وصفه بالحيوية والنشاط الجديدين في العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمعة، إن الكرملين يولي أهمية بالغة للزيارة، بينما امتنع عن الإفصاح عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبعث برسالة إلى شي عبر ميشوستين، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس.

كان بوتين قد وقّع مع الرئيس الصيني اتفاقية شراكة بلا حدود في فبراير 2022، قبيل غزو روسيا لأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، لجأت موسكو إلى بكين لتخفيف آثار العقوبات الغربية، مسلطةً الضوء على حجم التجارة الثنائية القياسي، وزيادة التسويات باليوان، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وشجّع الخلاف الأمريكي-الصيني حول التجارة والتكنولوجيا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أدّى إلى توتر العلاقات بين واشنطن وبكين، كلًا من موسكو وبكين على تعزيز التجارة عبر الحدود لمواجهة الضغوط الغربية.

وسبق أن وصف بوتين الصين مرارًا بأنها حليف، بينما تصف الولايات المتحدة الصين بأنها أكبر منافس لها، وروسيا بأنها أكبر تهديد.

وأعلنت الصين وروسيا شراكة بلا حدود في فبراير 2022، عندما زار بوتين بكين قبل أيام من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وكالة تاس للأنباء، أنه من المتوقع أن تركز محادثات ميشوستين في الصين على العلاقات التجارية والاقتصادية، والنقل والتعاون الصناعي، وتعزيز شراكات الطاقة، وتوسيع التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والزراعة، وفقا للغد.