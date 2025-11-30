مظاهرات حاشدة في مدريد تطالب بإقالة رئيس وزراء إسبانيا.. فيديو

(د ب أ)

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع مدريد اليوم الأحد، للاحتجاج ضد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، واتهموا حكومته اليسارية بالفساد وطالبوا باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

وقام بتنظيم المظاهرة حزب الشعب المحافظ، بقيادة زعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيجو.

وحملت المظاهرة التي نظمت في وسط مدريد شعار "مافيا أم ديمقراطية؟".

ولوح المشاركون بالعلم الإسباني وحملوا لافتات كتبوا عليها "استقيل الآن" و"سانشيز، ارحل".

وقدر حزب الشعب عدد المشاركين بنحو 80 ألف شخص، بينما قالت وزارة الداخلية إن العدد بلغ 40 ألف شخص.

وكانت آخر مظاهرة احتجاجية ضد سانشيز قد تم تنظيمها في شهر يونيو الماضي.

وجاءت مظاهرة اليوم الأحد بعد قرار المحكمة العليا في وقت سابق من الأسبوع بإصدار أمر بالحبس الاحتياطي لوزير النقل السابق في حكومة سانشيز خوسيه لويس أبالوس والمستشار السابق للوزير كولدو جارسيا.

وقد تم اتهام الرجلين بالفساد بسبب شراء كمامات واقية خلال تفشي جائحة فيروس كورونا واعتبرت المحكمة أنهما قد يهربان من البلاد.