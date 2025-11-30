إعلان

بابا الفاتيكان يدعو القادة السياسيين في لبنان لتوحيد صفوفهم

كتب : مصراوي

08:02 م 30/11/2025

بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر

دعا البابا ليو الرابع عشر "بابا الفاتيكان"، القادة السياسيين في لبنان إلى أن يكونوا صانعي سلام حقيقيين، وأن يضعوا خلافاتهم جانبا، في مسعى منه لتقديم رسالة أمل لشعب لبنان الذي يعاني منذ فترة طويلة، وتعزيز مجتمع مسيحي حيوي في الشرق الأوسط.

ووصل بابا الفاتيكان، إلى بيروت قادما من إسطنبول في المرحلة الثانية من جولته الأولى بصفته بابا للفاتيكان، حيث حث الشعب اللبناني على الصبر والثبات في لحظة حرجة يمر بها البلد الصغير المطل على البحر المتوسط بعد سنوات من الأزمات المتتالية.

ويواجه لبنان حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وانقسامات سياسية عميقة، ومخاوف من حرب جديدة مع إسرائيل.

بابا الفاتيكان البابا ليو لبنان

