بابا الفاتيكان يصل إلى بيروت في زيارته التاريخية للبنان- فيديو

بيروت - ( د ب أ)

حطت الطائرة التي تقل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر على أرض مطار بيروت في زيارته التاريخية إلى لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد .

وطبقا للوكالة ، قامت الكنائس في لبنان بقرع أجراسها ترحيبا بوصول البابا إلى لبنان، وأطلقت مدفعية الجيش 21 طلقة ترحيبية .

وصول بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.#الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/FcPaJI0bTj — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) November 30, 2025

وأطل البابا من على درج الطائرة وحيا مستقبليه.