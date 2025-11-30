إعلان

واللا: إسرائيل لن تنتقل للمرحلة الثانية بغزة قبل إعادة جثث الأسرى

كتب : مصراوي

09:55 ص 30/11/2025

غزة

وكالات

نقل موقع "واللا" العبري عن مصدر أمني، أن إسرائيل أخبرت الأمريكيين أنها لن تبحث الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل إعادة كل جثث الأسرى من القطاع.

وفي سياق منفصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريحات صحفية، إنه لا يجب السماح لإسرائيل بعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وحتى الآن سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 20 أسيرًا إسرائيليًا حيًا بالإضافة إلى جثث 26 آخرين من أصل 28، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز النفاذ في 10 أكتوبر الماضي.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، إنسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، إنشاء سلطة انتقالية لحكم القطاع بشكل مؤقت، نشر قوة دولية متعددة الجنسيات، نزع سلاح حركة حماس وبدء إعادة الإعمار، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

غزة إسرائيل إعادة جثث الأسرى

