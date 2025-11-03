أكثر من 20 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب.. فما القصة؟

(أ ب)

رفعت أكثر من 20 ولاية يقودها الديمقراطيون دعوى قضائية ضد سياسة جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف إلى استبعاد العاملين في المنظمات غير الربحية والقطاع الحكومي من برنامج إلغاء قروض الطلاب، إذا قرر المسؤولون الفيدراليون أن جهة عملهم لها "غرض غير قانوني جوهري".

وتستهدف السياسة بالدرجة الأولى المنظمات التي تعمل مع المهاجرين والمتحولين جنسيا.

وتدفع الولايات، في الدعوى التي جرى رفعها اليوم الاثنين بولاية ماساتشوستس، بأن إدارة ترامب تجاوزت سلطتها عندما أضافت قواعد جديدة للأهلية ضمن البرنامج، مؤكدة أن هذه التغييرات ستفاقم من نقص الوظائف وتخلق حالة من عدم الاستقرار في القوى العاملة بالولايات.

ويقود الطعن القانوني كل من ولايات نيويورك وماساتشوستس وكاليفورنيا وكولورادو.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، إن القاعدة الجديدة تمثل "اختبار ولاء سياسي مقنّع في صورة لائحة تنظيمية"، مضيفة أنه "من غير العادل وغير القانوني حرمان الأمريكيين المجتهدين من إعفاء القروض على أساس أيديولوجي".