أطلقت المملكة العربية السعودية عبر منصتها الرسمية KSA Visa نسخة تجريبية جديدة من التأشيرة الإلكترونية، التي تمنح الزوار فرصة التقديم بسهولة وسرعة، بهدف زيارة الأقارب والأصدقاء وأداء مناسك العمرة خارج موسم الحج.

وتمكّن هذه التأشيرة الزائرين من الالتقاء بأقاربهم وأصدقائهم المقيمين داخل المملكة، والمشاركة في الأنشطة السياحية المختلفة، إلى جانب أداء العمرة، وفق ما ذكرت المنصة الرسمية.

3 طرق.. كيف تحصل على تأشيرة السعودية؟

يمكن للمتقدمين الحصول على تأشيرة دخول السعودية عبر ثلاث طرق رئيسية:

التأشيرة الإلكترونية: تصدر مباشرة عبر منصة KSA Visa وترسل إلى البريد الإلكتروني، ومخصصة لمواطني الدول المؤهلة أو حاملي تأشيرات الشنغن، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وكذلك للمقيمين الدائمين في هذه الدول أو في دول مجلس التعاون الخليجي.

التقديم عبر المكاتب أو السفارات: من خلال المكاتب المعتمدة في الدول التي تقدم هذه الخدمة، أو مباشرة عبر السفارات السعودية.

التأشيرة عند الوصول: تمنح في منافذ الدخول السعودية لمواطني الدول المؤهلة أو لحاملي التأشيرات المذكورة سابقًا.

أنواع التأشيرة الإلكترونية لدخول السعودية

توفر منصة KSA Visa عدة أنواع من التأشيرات:

تأشيرة عمرة: دخول مرة واحدة وصالحة خلال 3 أشهر، مع مدة إقامة لا تتجاوز 90 يوما، وذلك مقابل 340 دولارا.

تأشيرة زيارة دخول مرة واحدة صالحة لمدة 90 يومًا، مع مدة إقامة لا تتجاوز 30 يوما، مقابل 320 دولارا.

تأشيرة عبور: دخول مرة واحدة وصالحة لـ3 أشهر، مدة إقامة محددة بالوقت المستغرق لعبور المملكة، مقابل 280 دولارا.

تأشيرة سياحية فاخرة: دخول مرة واحدة، وصالحة لـ3 أشهر، ومدة إقامة لا تتجاوز 3 أشهر، مقابل 350 دولارا.

تأشيرة سياحة أعمال: دخول متعدد، صالحة لمدة عام، تسمح بالإقامة لمدة عام، مقابل 400 دولار.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية تفاصيل رسوم التأشيرات التي تشمل مبلغ 80 دولارًا أمريكيًا كرسوم قابلة للاسترداد، إلى جانب 10.5 دولار رسوم خدمة رقمية، و10.5 دولار رسوم خدمة التأمين الرقمي، كلاهما غير مسترد، بالإضافة إلى رسوم التأمين الصحي التي تختلف حسب شركة التأمين المختارة.

شروط الحصول على التأشيرة الإلكترونية للسعودية

تشترط منصة KSA Visa لمنح تأشيرة دخول (فيزا) للراغبين في دخول السعودية هذه الأمور:

عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل. بحوزته جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر. تأمين صحي فعّال. قدرة مالية كافية لتغطية نفقات الإقامة والتنقل داخل المملكة.

بالخطوات.. كيف تحصل على تأشيرة (فيزا) إلكترونية للسعودية؟

ادخل على منصة KSA Visa بالضغط هنا: حدد نوع الفيزا التي ترغب في استخراجها من بين التأشيرات المتوفرة وهي: تأشيرة عمرة، تأشيرة زيارة، تأشيرة عبور (ترانزيت)، تأشيرة سياحة فاخرة، تأشيرة زيارة أعمال. املأ نموذج طلب الفيزا التي تريدها. وأرفق في النموذج جواز سفرك وصورة شخصية. سدد رسوم الفيزا إلكترونيا. ستحصل على الفيزا عبر البريد الإلكتروني. مدة معالجة الطلبات تتراوح ما بين دقيقة واحدة وثلاثة أيام عمل، حسب نوع الطلب ونظام المعالجة الإلكتروني.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة السعودية أثناء فترة الزيارة، ودعت المتقدمين إلى استخدام القنوات الرسمية فقط لتقديم الطلبات أو الاستفسارات، محذرة من التعامل مع وسطاء أو جهات غير معتمدة لتجنب الاحتيال.

وشددت الوزارة على أن منصة KSA Visa تمثل المرجع الرسمي والشامل لجميع إجراءات ومتطلبات التأشيرات السعودية ورسومها، وتهدف إلى تقديم تجربة رقمية آمنة وسهلة للزوار من مختلف أنحاء العالم.