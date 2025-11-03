"إذا لم تتصرف جيدًا".. ترامب: يمكن القضاء على حماس فورًا

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة "صلبة وليست هشة".

وخلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي أس" بُثت يوم الاثنين، قال ترامب: يمكن القضاء على حماس فوراً إذا لم تتصرف بصورة جيدة، وهم يعلمون ذلك، مضيفًا أنه "يستطيع نزع سلاح حماس بسرعة إذا أراد ذلك".

كما أشاد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفًا إياه بأنه "رجل موهوب للغاية"، ومتعهدًا بمساعدته في مواجهة الملاحقات القانونية.

وفي الوقت نفسه قال إن "بعض أفعال نتنياهو لم تعجبه"، مشيرًا إلى خطوات اتخذها نتنياهو، ومن بينها فرضه وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب دامت عامين.

وكان ترامب قد طرح الشهر الماضي خطة من 20 نقطة للقطاع الفلسطيني دعت إلى نزع السلاح من غزة وتسليم إدارته إلى لجنة تكنوقراط مؤقتة تحت إشراف دولي، إلى جانب إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وهو ما تم، وتسليم جثث القتلى.

وأعادت حماس حتى الآن جثث 20 أسيرًا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيكشف عن هويات ثلاثة منهم الذين سلِّموا مساء الأحد، ولا يزال مصير ثمانية آخرين معلقًا.

وأكد ترامب أن رفات عومر نيوترا، المواطن الأمريكي-الإسرائيلي الذي خدم قائداً لفصيلة دبابات في القوات الإسرائيلية، كانت من بين ما أعادته الحركة.

وفي المقابل، تسلَّمت إسرائيل رفات 15 فلسطينياً في مقابل إعادة رفات كل أسيرًا إسرائيلي، في عملية تبادل متزامنة نُفذت وفق بنود اتفاق غزة.