ألمانيا.. مسيّرة مجهولة تتسبب بتعليق حركة الطيران مؤقتًا بمطار بريمن

وكالات

شهد مطار بريمن في شمال ألمانيا مساء الأحد تعليقًا مؤقتًا لحركة الطيران بعد رصد طائرة مسيّرة مجهولة الهوية تحلّق بالقرب من المطار، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية ووقف العمليات الجوية احترازيًا.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الطائرة شوهدت "على مقربة مباشرة من المطار" نحو الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي (6:30 مساءً بتوقيت جرينتش)، ما دفع هيئة مراقبة الحركة الجوية، بالتنسيق مع الشرطة الفيدرالية، إلى تعليق الإقلاع والهبوط فورًا لضمان السلامة.

وأضاف أن الرحلات استؤنفت بعد نحو ساعة، فيما لم تُعرف بعد تفاصيل عدد الرحلات التي أُلغيت أو حُوّلت إلى مطارات أخرى بسبب تعذر التواصل الفوري مع إدارة المطار. كما لم يُحدد بعد الطرف المسؤول عن تشغيل الطائرة المسيّرة.

يأتي هذا الحادث بعد تعليق مماثل للرحلات في مطار برلين يوم الجمعة الماضي استمر قرابة ساعتين، كما شهد مطار ميونخ في مطلع أكتوبر/تشرين الأول توقفًا مؤقتًا للعمليات لعدة ساعات بسبب طائرات مسيّرة مجهولة.

وتحذّر السلطات الألمانية منذ أشهر من تصاعد خطر الطائرات المسيّرة على أمن الملاحة الجوية والمنشآت الحساسة، في ظل تزايد حالات التوغّل بطائرات مجهولة في أجواء مطارات ومواقع عسكرية.

وتشير مصادر أمنية ألمانية إلى اشتباه برلين في وقوف روسيا وراء بعض تلك الأنشطة، خصوصًا مع رصد طائرات مماثلة فوق قواعد ومواقع صناعية حيوية في ألمانيا ودول أوروبية أخرى بينها النرويج وبلجيكا.