الصين ترد على اتهامات ترامب بإجراء تجارب نووية سرية تحت الأرض

وكالات

علقت وزارة الخارجية الصينية على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دولًا مسلحة نوويًا، من بينها روسيا والصين، بإجراء تجارب نووية تحت الأرض من دون الإعلان عنها.

وقالت الخارجية الصينية: "ملتزمون بعدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية ونأمل أن تلتزم واشنطن بحظر التجارب النووية".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال ترامب، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس"، ردًا على سؤال حول أمره المفاجئ الصادر الخميس إلى البنتاجون باستئناف التجارب النووية: "روسيا تجري تجارب، والصين تجري تجارب، لكنهما لا تتحدثان عنها".

وأضاف: "لا أحد يعلم بالضرورة أين تقومان بإجراء التجارب، إنهما تجريانها في باطن الأرض، حيث لا يعلم الناس ما الذي يحدث مع هذه التجارب".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال، الخميس، إنه بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة.

وأشار إلى أن منافسي واشنطن الرئيسيين، خصوصًا الصين وروسيا، يجرون على ما يبدو جميعًا تجارب نووية، مضيفًا: "إذا كانوا يجرون اختبارات، فأعتقد أننا سنجريها أيضًا".

وحثت الصين الولايات المتحدة على الالتزام الجاد بتعهداتها في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأكدت روسيا أن اختبارها الأخير لأحدث صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية لا يشكل تجربة نووية، وفقًا لسكاي نيوز.