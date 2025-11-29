كوبا تتهم أمريكا بتنفيذ عملية تشويش كهرومغناطيسي في الكاريبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن على شركات الطيران وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقا بالكامل.

في المقابل، أدان وزير خارجية كوبا برونو رودريجيز بارييا، عمليات التشويش الكهرومغناطيسي في البحر الكاريبي خاصة على المجال الجوي لفنزويلا.

وأكد رودريجيز، أن هناك تشويش في منطقة الكاريبي ناجم عن الانتشار العسكري الهجومي والاستثنائي للولايات المتحدة.

ويتزامن إعلان ترامب، مع عملية حشد عسكري ضخمة في منطقة البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، إذ استقدم البنتاجون أكبر حاملة طائراته "جيرالد فورد" وقوتها الضاربة إلى المنقطة، فضلا عن غواصة نووية.