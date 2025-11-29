زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون يتوجهون إلى أمريكا لبحث خطة السلام

كييف- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إن مفاوضي بلاده غادروا إلى واشنطن سعيا من أجل "سلام يحفظ الكرامة" والتوصل إلى نهاية سريعة للحرب التي شنتها روسيا في 2022.

ويقود الفريق حاليا وزير الدفاع السابق رسمتم عميروف بعد تعديلات في اللحظة الأخيرة وسط فضيحة فساد متفاقمة في كييف.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس أن المهمة واضحة وهي "التوصل للخطوات المطلوبة لإنهاء الحرب سريعا وبشكل فعلي".

ونظرا لإصرار كييف، تمت مراجعة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 28 نقطة أثناء المحادثات في جنيف مع المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، إلا أنه ما زالت هناك بعض المسائل العالقة التي يتعين حلها في واشنطن.

وكان يقود المفاوضات في البداية الذراع اليمنى لزيلينسكي، أندريه يرما ، الذي استقال بعدما فتش محققو الفساد منزله. وأصدر زيلينسكي بعد ذلك مرسوما لإعادة تنظيم الفريق.

وورد اسم عميروف في التحقيق فيما يتعلق بالتحقيق في الفساد، لكنه نفى تورطه بأي صورة.

ورفض كبير المفاوضين السابق، أندريه يرماك، مطلب روسيا بتنازل أوكرانيا عن أراض في دونباس، شرقي أوكرانيا، كشرط للسلام.