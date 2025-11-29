كابول: مستعدون للرد على أي انتهاك لأراضي أفغانستان

كابول- (د ب أ)

أعلنت الحكومة الأفغانية، أن قواتها مستعدة بشكل كامل للرد على أي انتهاك لأراضي البلاد، محذرة جيرانها من أن التوترات الحدودية الأخيرة ستقابل بإجراء حاسم.

وعرضت سلطات طالبان مئات من خريجي القوات الخاصة هذا الأسبوع، فيما تصاعدت التوترات مع باكستان بشكل حاد على طول الحدود، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وفي حفل حضره كبار المسؤولين، قال نائب رئيس وزراء طالبان، عبد الغني برادار إن أفغانستان لن تتسامح مع أي انتهاك لأراضيها وأنها مستعدة للرد على أي عدوان.

وقالت وزارة دفاع طالبان إن وحدات كوماندوز جديدة حصلت على تدريب أيديولوجي وعسكري كامل وأنها مستعدة للدفاع عن حدود أفغانستان.

وحذر برادار الدول المجاورة من "اختبار صبر الأفغان ومن النظر إلى أراضي أفغانستان بسوء نية.