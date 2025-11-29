إعلان

كابول: مستعدون للرد على أي انتهاك لأراضي أفغانستان

كتب : مصراوي

04:45 م 29/11/2025

أفغانستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كابول- (د ب أ)

أعلنت الحكومة الأفغانية، أن قواتها مستعدة بشكل كامل للرد على أي انتهاك لأراضي البلاد، محذرة جيرانها من أن التوترات الحدودية الأخيرة ستقابل بإجراء حاسم.

وعرضت سلطات طالبان مئات من خريجي القوات الخاصة هذا الأسبوع، فيما تصاعدت التوترات مع باكستان بشكل حاد على طول الحدود، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وفي حفل حضره كبار المسؤولين، قال نائب رئيس وزراء طالبان، عبد الغني برادار إن أفغانستان لن تتسامح مع أي انتهاك لأراضيها وأنها مستعدة للرد على أي عدوان.

وقالت وزارة دفاع طالبان إن وحدات كوماندوز جديدة حصلت على تدريب أيديولوجي وعسكري كامل وأنها مستعدة للدفاع عن حدود أفغانستان.

وحذر برادار الدول المجاورة من "اختبار صبر الأفغان ومن النظر إلى أراضي أفغانستان بسوء نية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرد على أي انتهاك لأراضي أفغانستان أفغانستان الحكومة الأفغانية التوترات بين أفغانستان وباكستان سلطات طالبان أفغانستان لن تتسامح مع أي انتهاك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان