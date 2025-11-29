بابا الفاتيكان يزور جامع السلطان أحمد بإسطنبول دون الصلاة فيه

إسطنبول- (أ ب)

زار بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر جامع السلطان أحمد، في مدينة اسطنبول، والذي يعرف خارج تركيا باسم، المسجد الأزرق، في مستهل يوم مكتظ بالاجتماعات والطقوس مع القادة المسيحيين الأتراك حيث شدد مجددا على حاجة المسيحيين على الوحدة.

واصطحب رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية (ديانيت) البابا خلال الزيارة لمشاهدة قبة المسجد الشامخة المزينة بالبلاط الأزرق، والنقوش العربية على أعمدته، بينما كان البابا ليو يومئ برأسه موضحًا أنه يفهم.

وكان الفاتيكان قال سابقا إن ليو سوف "يؤدي صلاة صامتة لمدة دقيقة" في المسجد ولكنه لم يفعل ذلك.

وقال إمام المسجد، أشفين تونجا، إنه دعا البابا للصلاة ولكنه اعتذر.

وقال تونجا للصحفيين بعد الزيارة إنه أخبر البابا أن المسجد "بيت الله".

وأضاف: "إنه ليس بيتي، وليس بيتك كذلك، (إنه) بيت الله".

وأوضح: "قلت له إذا أردت، يمكنك أن تتعبد هنا"، لكنه قال: " لا بأس".

وأضاف تونجا: "أراد أن يشاهد المسجد... أعتقد أنه أراد أن يشعر بأجواء المسجد. وكان سعيدا للغاية".

ثم أرسل الفاتيكان نسخة مصححة من نشرته بشأن الرحلة، حيث أزال الإشارة إلى "لحظة وجيزة من الصلاة الصامتة" بدون مزيد من التوضيح. ولم يتم إعطاء سبب لتغيير الجولة الإرشادية المخططة الخاصة بالبابا ليو.