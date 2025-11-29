السفير الأمريكي بلبنان: إسرائيل لا تحتاج لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها

وكالات

قال السفير الأمريكي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى، إن إسرائيل "لا تحتاج إلى إذن من الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها".

وأضاف عيسى، في تصريحات لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن "إسرائيل تقوم بتقييم احتياجاتها الأمنية وستتخذ أي إجراءات تراها ضرورية لحماية مواطنيها"، وفق زعمه.

وأكد أن الإدارة الأمريكية على اتصال كامل بالحكومة اللبنانية و"تحثها بقوة على تنفيذ قرارها التاريخي بنزع سلاح حزب الله".

وبحسب السفير الأمريكي الجديد، فإن التزام الولايات المتحدة بهذا القرار "ضروري لاستعادة سلطة الدولة اللبنانية وحماية مستقبل البلاد".

وتابع: "نزع سلاح حزب الله والمنظمات (الإرهابية) الأخرى في لبنان، فضلًا عن إنهاء أنشطة إيران بالوكالة على نطاق أوسع، يشكل خطوة أساسية لضمان السلام في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة"، حسب تعبيره.

ورفض عيسى التعليق على احتمال إجراء محادثات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، أو على الخطوط العريضة المحتملة لهذه العملية.

وجاءت تصريحات السفير الأمريكي الجديد بعد أيام قليلة من اغتيال إسرائيل لرئيس أركان حزب الله، هيثم أبو علي الطباطبائي، في الضاحية الجنوبية ببيروت.

ومن جانبه، هدّد الأمين العام للحزب نعيم قاسم، أمس ، بالرد على عملية الاغتيال. وقال قاسم، في حفل تأبين الطباطبائي: "من حقنا الرد، وسنحدد توقيته".

وأضاف أن "اغتيال الطباطبائي عدوان سافر"، واصفًا الاغتيال بمحاولة "لإضعاف الروح المعنوية وزرع البلبلة".