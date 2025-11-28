ترامب يوجه بقطع التمويل الفيدرالي عن المهاجرين غير الشرعيين

كتب-عبدالله محمود:

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقطع التمويل الفيدرالي عن المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، خلال تصريحات لـ"رويترز" اليوم الجمعة، أن الحكومة الأمريكية بدأت العمل على قطع التمويل الفيدرالي عن المهاجرين غير الشرعيين بتوجيه من ترامب.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الهجرة الأمريكية، إنه تم تعليق كامل لدخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها أفغانستان وإيران وليبيا والسودان واليمن.

وفي بيان له اليوم الجمعة، أكدت وكالة الهجرة، أنه تم تعليق جزئي لدخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة، من بينها كوبا وفنزويلا وتركمانستان.