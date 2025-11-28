"تعرضت لضربة".. اندلاع حريق على متن ناقلة نفط ثانية في البحر الأسود

(أ ب )

أفادت هيئة الملاحة البحرية التركية اليوم الجمعة، باندلاع حريق على متن ناقلة نفط ثانية ترفع علم جامبيا في البحر الأسود، بعد ساعات من إنقاذ أفراد طاقم الناقلة الأولى.

وفي بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قالت الهيئة إن الناقلة الثانية، "فيرات"، تعرضت "لضربة" أثناء إبحارها في البحر الأسود على مسافة نحو 35 ميلاً بحرياً قبالة السواحل التركية، ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكدت الملاحة البحرية التركية، أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الناقلة لتقديم المساعدة.

وأفادت السلطات بأن جميع أفراد طاقم الناقلة الثانية في أمان رغم الإبلاغ عن تصاعد دخان كثيف من غرفة المحركات.