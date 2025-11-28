ترامب: عمليات "برية" ضد مهربي المخدرات الفنزويليين ستبدأ "قريبا جدا"

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن العمليات "البرية" لوقف مهربي المخدرات الفنزويليين المزعومين ستبدأ "قريبا جدا".

وفي مكالمة مع أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية، قال ترامب إنه "لم يعد هناك الكثير [من مهربي المخدرات الفنزويليين] يأتون عن طريق البحر بعد الآن"، مضيفا أن إدارته "أوقفت تقريبا" المخدرات القادمة إلى الولايات المتحدة عن طريق البحر.

وقال الرئيس الأمريكي في إشارة إلى عمليات التهريب: "لقد توقفت حوالي 85% عن طريق البحر. ربما لاحظتم أن الناس لا يريدون التوصيل عن طريق البحر. وسنبدأ في إيقافهم عن طريق البر أيضا. البر أسهل، لكن هذا سيبدأ قريبا جدا. نحذرهم، أوقفوا إرسال السموم إلى بلدنا".

وكان ترامب قد قال في السابق إن إدارته تدرس اتخاذ إجراءات صارمة ضد العمليات البرية لمهربي المخدرات، بالإضافة إلى الهجمات التي يشنها الجيش على القوارب المشتبه في حملها للمخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

وفي الأسابيع الأخيرة، أطلق الجيش الأمريكي النار مرارا وتكرارا على قوارب مهربي المخدرات المشتبه بها في منطقة البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا، وفقا للأرقام الأمريكية.

وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن واشنطن فشلت في البداية في تقديم أساس قانوني للضربات.

وأعلنت إدارة ترامب "كارتلات المخدرات" منظمات إرهابية.

وتتهم فنزويلا واشنطن بالرغبة في إحداث تغيير في النظام هناك.