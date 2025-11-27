بيرو: الحكم بسجن الرئيس السابق بيدرو كاستيلو بتهمة التآمر

(أ ب)

قضت المحكمة العليا في بيرو اليوم الخميس، بسجن الرئيس السابق بيدرو كاستيلو لمدة 11 عاما ونصف العام بتهمة التآمر والتمرد في عام 2022، عندما حاول حل البرلمان بينما كان النواب يستعدون لعزله.

كما حظرت لجنة خاصة في المحكمة العليا كاستيلو 56 عامًا من تولي المناصب العامة لمدة عامين، وهو قيد الاحتجاز منذ اعتقاله في ديسمبر 2022.

كما تم الحكم على وزيرين سابقين في حكومة كاستيلو بالسجن لمدة 11 عاما ونصف العام للجريمة ذاتها .

وأحدهما هي رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، التي منحتها المكسيك حق اللجوء ولا تزال داخل السفارة المكسيكية في العاصمة البيروفية ليما.

وقطعت حكومة بيرو العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك بسبب منح اللجوء لتشافيز.

يشار إلى أنه يمكن لكاستيلو ووزرائه السابقين استئناف القرار.

وهذا هو الرئيس البيروفي الثاني الذي يحكم عليه هذا الأسبوع.

وحكمت محكمة مختلفة أمس الأربعاء، على الرئيس السابق مارتن فيزكارا بالسجن 14 عامًا بعد إدانته بتلقي رشى أثناء خدمته كحاكم لإحدى الولايات الجنوبية.