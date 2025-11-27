إسرائيل تشن غارات جوية على منطقة الجرمق جنوبي لبنان

نقل موقع قناة آي 24 العبري، عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن قوات الاحتلال تشن سلسلة من الغارات الجوية على جنوب لبنان.

وصرح المسؤول الإسرائيلي، للموقع العبري، أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله خلال هجومها مساء اليوم الخميس.

في نفس السياق، أعلن جيش الاحتلال، تنفيذ قرابة 1200 عملية في لبنان منذ 27 نوفمبر 2024، لتفكيك البنية التحتية لحزب الله، وإحباط محاولات جمع المعلومات الاستخبارية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له الخميس، إن منذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، نفذت قواته أكثر من 1200 عملية مركزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن القيادة الشمالية وسلاح الجو قتلا أكثر من 370 شخصًا من حزب الله، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، والفصائل الفلسطينية.