ما الدول التي تأثرت بثوران بركان "هايلي جوبي" بإثيوبيا؟ (صور- فيديو)

تحوّل ثوران بركان هايلي جوبّي في إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا ،خلال ساعات إلى حالة طوارئ إقليمية امتدت من القرن الأفريقي وحتى شبه القارة الهندية، فالانفجار الذي وقع بعد آلاف السنين من السكون لم يظل محصورًا داخل الحدود الإثيوبية، بل أطلق موجة ضخمة من الرماد والغازات البركانية دفعتها الرياح لمسافات بعيدة أثرت بشكل مباشر على دول عدة.

اليمن أول الدول المتأثرة

كانت اليمن أول المتلقّين لسحابة الرماد البركاني، ومع عبور السحب فوق البحر الأحمر نحو الغرب، بدأت محافظات ساحلية مثل الحديدة والمناطق الداخلية في إب وذمار بتسجيل تلوث واضح في الهواء.

وأطلقت السلطات الصحية هناك تحذيرات عاجلة، خصوصًا للفئات الحسّاسة، بعد ارتفاع مستويات الجسيمات الدقيقة في الهواء وتسجيل انخفاض في مدى الرؤية الأفقية. كما طُلب من السكان الحد من الأنشطة الخارجية قدر الإمكان.

ثوران بركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا :



منذ الآف السنين لم ينفجر ( ٨٠٠٠ سنة )



أدى إلى انتشار واسع لغاز SO₂ عبر القرن الإفريقي واليمن



قبل ساعات من الانفجار، هزّ زلزال بقوة 4.7 درجة المنطقة



ارتفع عمود الرماد إلى نحو 10–15 كيلومتراً

مراقبة جوية مشددة

ومع استمرار الرياح في دفع السحابة شمالًا، وصلت أجزاء من الرماد وملامح غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى أجواء سلطنة عُمان.

وتابعت الجهات المختصة الأمر لحظة بلحظة عبر محطات جودة الهواء، وأبقت التحذيرات مفعّلة رغم أنّ مستويات التلوث لم ترتفع بشكل يهدد الصحة العامة.

ورغم ذلك، أكدت الجهات البيئية أنّ الوضع قابل للتغيّر في حال تجدد النشاط البركاني أو تغيّر اتجاه الرياح.

إرباك لحركة الطيران بالهند

أمّا التأثير الأبرز خارج المنطقة العربية فكان في الهند، حيث رصدت محطات الأرصاد الجوية وصول السحابة إلى شمال البلاد، وتحديدًا في ولايات مثل دلهي والبنجاب.

وتسبّب ذلك في تغيير مسارات عدد من الرحلات الجوية وإلغاء أخرى تجنبًا لخطورة دخول الطائرات في مناطق ذات كثافة رماد مرتفعة، وهو خطر معروف قد يُعطّل المحركات ويحدّ من قدرة الطيارين على الرؤية.

كما وُضعت مستشفيات العاصمة في حالة استعداد لاحتمال زيادة الحالات المتضررة من تلوث الهواء إن استمر امتداد السحابة.

عاجل

هل هو ظهور عمود النار من جهة اليمن؟؟... للعلم موقع البركان يقع على نفس خط طول مكة المكرمة جنوبا

فقد انفجر قبل قليل ثوران هائل من بركان هايلي جوبي (إرتا آلي) في إثيوبيا، وهو أول ثوران مسجل في تاريخه معروف منذ عشرات الاف السنين.

وقد انطلق عمود الرماد لمسافة 10-15

مخاوف الأمطار الحمضية في باكستان

لم تتوقف تداعيات الثوران عند الهند، بل امتدت إلى باكستان التي استقبلت أجزاءً من السحب فوق أقاليم جنوبية وغربية.

التحذيرات الحكومية ركّزت على احتمال تكوّن أمطار حمضية نتيجة تفاعل الغازات البركانية مع الرطوبة الجوية، وهو ما قد يلحق أضرارًا بالتربة والمحاصيل الزراعية، خصوصًا في المناطق المفتوحة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.

كما لوحظ انخفاض في جودة الهواء في مدن عدة، وسط دعوات لتقييد الأنشطة الخارجية في ساعات الذروة.

مشاهد جديد لحظة ثوران بركان هايلي جوبي بعد آلاف السنين في منطقة عفار بإثيوبيا 🇪🇹

مسارات الملاحة في البحر الأحمر

وفي منطقة البحر الأحمر، أشارت تقارير الملاحة الجوية إلى أنّ استمرار الثوران قد يخلق تهديدًا لمسارات الطيران جنوب الممر الدولي، نظرًا لارتفاع أعمدة الرماد إلى مستويات تتجاوز 10 كيلومترات، وهي طبقات تعبرها طائرات الرحلات التجارية بشكل يومي.

وحتى الساعات الأخيرة، واصلت مراكز الرصد في إثيوبيا وجنوب البحر الأحمر مراقبة الانبعاثات والتشققات الأرضية حول فوهة البركان.