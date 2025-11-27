بسبب بالونات الهيدروجين.. حفل زفاف هندي يتحول إلى مأساة (فيديو)

تعرض عريسان لحروق إثر انفجار بالونات غاز الهيدروجين خلال مراسم حفل "هالدي" في الهند.

وحسب التقارير، فقد وقع الحادث بعدما استخدم الزوجان بالونات هيدروجين كجزء من استعراض دخولهما الحفل، حيث تم توجيه مسدس ألوان نحو البالونات عن طريق الخطأ، ما أدى إلى اشتعال الحرارة الناتجة عن المسدس وتسببها في انفجار البالونات.

ونشر الزوجان مقطع فيديو للحادث على منصة إنستغرام، مع تعليق أوضحا فيه كيف تحولت فكرة "مستوحاة من الموضة السائدة" إلى حادث مؤلم.

وكتبا: "لم نتخيل أن يتحول أهم يوم في حياتنا بهذه الطريقة الدراماتيكية"، مشيرين إلى أن ما كان مخططًا أن يكون "استعراض هالدي ممتعًا" أصبح سببًا لإصابتهم جسديًا وعاطفيًا.

وأكد الزوجان أن الهدف من مشاركة الفيديو هو "التوعية بخطورة هذه الأفكار المنتشرة عند تجاهل قواعد السلامة".