قبل عامين ونصف.. كيف بدأت ألمانيا الإعداد لحرب ضد روسيا؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن ألمانيا تعمل على خطة تستهدف نشر 800 ألف جندي من حلف شمال الأطلسي "الناتو" على الجبهة الشرقية في حال اندلاع حرب مع روسيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن 12 ضابطا ألمانيا اجتمعوا في العاصمة برلين قبل نحو عامين ونصف لوضع خطة "OPLAN DEU" السرية للحرب مع روسيا، مؤكدة أنهم يسارعون الآن لتنفيذها.

وذكرت الصحيفة، أن الخطة توضح بالتفصيل عملية نشر ما يصل إلى 800 ألف جندي ألماني وأمريكي وقوات أوروبية أخرى، على الجبهة الشرقية للناتو.

وتحدد الخرائط التي اطلعت عليها الصحيفة، خطوط الإمداد اللوجستية مثل الموانئ والأنهار والطرق والسكك الحديدية التي سيتم استخدامها للتنقل، فضلا عن كيفية إمدادهم بالمؤن والعتاد وتوفير الحماية خلال التنقل.

وأوضحت الصحيفة، أن ألمانيا ستصبح مركز انطلاق للقوات إلى خطوط الجبهة الشرقية للناتو، لكنها لن تكون في النطاق الجغرافي للمواجهة.

مع ذلك، لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن أبرز التحديات التي تواجه ألمانيا لتنفيذ سيناريو مماثل للخطة، يتمثل في البيروقراطية في فترات السلم في سياق عمليات التجنيد وحماية البيانات، وكذا وعدم جاهزية البنية التحتية للصراع، فضلا عن الحاجة إلى مراعاة التهديدات الجديدة، بما في ذلك الاستخدام واسع النطاق للمسيرات.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لا تنوي مهاجمة الناتو إذا أن لا معنى في القيام بذلك.

واتهم بوتين، السياسيين الأوروبيين بإخافة شعوبهم بالحديث عن تهديد روسي وهمي لصرف الانتباه عن مشاكلهم الداخلية، غير أن "الأذكياء يدركون أن الأمر مجرد كذبة".



في الوقت نفسه، أكد الكرملين أن روسيا لن تتجاهل أي أعمال قد تشكل خطرا على مصالحها.