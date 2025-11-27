

وكالات

اتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر "ملاحقة وتصفية واعتقال" مقاتليها العالقين بأنفاق مدينة رفح جنوب القطاع.

وحملت الحركة، في بيان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مقاتليها، داعية الوسطاء إلى التحرك العاجل للضغط على تل أبيب للسماح لمقاتليها "بالعودة إلى بيوتهم".

أضافت: "أن الحركة بذلت طوال الشهر الماضي جهودا كبيرة مع مختلف القيادات السياسية والوسطاء لحل مشكلة المقاتلين وعودتهم إلى بيوتهم، وقدمت أفكارا وآليات محددة لمعالجة هذه المشكلة، في تواصل كامل مع الوسطاء والإدارة الأمريكية بصفتها أحد ضامني اتفاق وقف إطلاق النار"، غير أن إسرائيل نسفت كل هذه الجهود، وفق البيان.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، اغتيال 4 واعتقال 2 من أصل 6 مسلحين حاولوا الخروج من أنفاق علقوا بها في مدينة رفح.

وأردف الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف هؤلاء المسلحين في بنية تحتية تحت الأرض، مؤكداً أن البحث مستمر عن آخرين.

أتى ذلك، بعدما أعلنت إسرائيل الثلاثاء أيضا، مقتل 5 مسلحين إثر خروجهم من أحد الأنفاق في رفح، وفقا للعربية.