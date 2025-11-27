

وكالات

شهد إقليم كردستان، انقطاعا واسعا في شبكة الكهرباء الوطنية عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، أحد أهم حقول إنتاج الطاقة.

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء في الإقليم، أوميد أحمد، أن الهجوم أدى إلى توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء، ما تسبب بانقطاع شامل للشبكة.

وأوضح أن 80% من كهرباء كوردستان تُنتج عبر الغاز القادم من الحقل، ما جعل التوقف مفاجئا وواسع التأثير.

ووفق المعلومات الأولية، فإن الهجوم استهدف مستودعا لتخزين النفط الأسود داخل الحقل، والذي يضم 3 مضخات تستخدم لملء صهاريج النفط الخام.

وتظهر مقاطع فيديو من الموقع ألسنة لهب تتصاعد بكثافة من المنطقة المستهدفة، بينما أكد مصدر أمني أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

ويعد حقل كورمور من أغنى مناطق الإقليم بالموارد الطبيعية، لا سيما الغاز، وقد تعرض خلال السنوات الأخيرة لسلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ أدت في بعض الأحيان إلى توقف الإنتاج والإمدادات.

وفي عام 2024، تسبب هجوم مشابه بتعطيل الغاز الواصل إلى محطات كهرباء في ثلاث محافظات عراقية، بحسب وزارة الكهرباء العراقية.

كانت صافرات الإنذار قد دوت في الحقل، الاثنين الماضي، بعد تحليق طائرات مسيّرة في سمائه دون وقوع هجوم، وفق ما نقله مصدر أمني لرووداو.

وفي بيان مشترك، أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان توقف ضخ الغاز عقب الهجوم الذي وقع عند الساعة 11:30 مساء، مشيرتين إلى أنهما تتابعان بالتنسيق مع شركة دانة غاز تفاصيل الحادث وتداعياته، وتعملان على إعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب التقديرات الأولية، أدى الهجوم إلى انطفاء نحو 80% من كهرباء الإقليم.