بيرو: حكم بسجن الرئيس السابق فيزكارا 14 عاما بتهم فساد

ليما - (أ ب)

أصدرت محكمة في بيرو الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 14 عاما بحق الرئيس السابق مارتن فيزكارا بعد إدانته بتلقي رشاوى أثناء توليه منصب حاكم ولاية جنوبية.

وصدر الحكم بالسجن الفوري بحق فيزكارا ومنعه من تولي أي منصب رسمي لمدة 9 أعوام. ومن المتوقع أن يتقدم باستئناف على الحكم.

وقال فيزكارا على وسائل التواصل الاجتماعي "هذه ليست عدالة، هذا انتقام. لكنهم لن يكسروني".

وزعم فيزكارا أن الحكم ضده كان انتقاما من "الوقوف" ضد الجماعات السياسية اليمينية التي تسيطر على الكونجرس، والتي تشهد نفوذا كبيرا للرئيس الأسبق الراحل ألبرتو فوجيموري بشكل خاص. وقد اشتبك فيزكارا مع تلك الجماعات عندما كان يتولى الرئاسة خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، حيث قام في نهاية الأمر بحل الكونجرس.

وخلصت المحكمة الجنائية في العاصمة ليما إلى أن فيزكارا تلقى أموالا بشكل غير قانوني من شركتين مقابل منحهما عقودا لمشروعين كبيرين، وهما نظام ري وبناء مستشفى، خلال عمله كحاكم لولاية موكيجوا.

واتهمت السلطات فيزكارا بتلقي نحو 611 ألف دولار رشاوى من شركتي البناء.