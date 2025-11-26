الأمم المتحدة: لا نستطيع دخول الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع عليها

طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من الدعم السريع والجيش السوداني أن يتوقفوا عن أعمال العنف بالسودان.

وقال دوجاريك في تصريحات لقناة الجزيرة الأربعاء، إن عملياتنا الإنسانية في السودان تواجه عجزا في التمويل، مطالبًا من الدول المساندة لطرفي النزاع في السودان التوقف عن دعمهما.

وأكد دوجاريك أن العاملين في الأمم المتحدة لا يستطيعون الدخول إلى الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع عليها، مضيفًا: "نحتاج من المجتمع الدولي دعما دبلوماسيا لوقف النزاع في السودان".

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، إن الحكومة السودانية مستعدة للجلوس من أجل التفاوض لإنهاء الحرب، ولكن بشرط أن تنسحب المليشيا إلى معسكرات خارج المدن الرئيسية في ولايتي جنوب وشرق دارفور.

خلال تصريحات إعلامية الأربعاء، أكد أنه من شروط مجلس السيادة للتفاوض هو السيطرة على المعابر الدولية والمطارات في كامل السودان وتسليم قوات الدعم السريع أسلحتها ومعداتها القتالية للجيش.