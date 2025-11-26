صحة غزة: تعرفنا على 99 جثمانا فلسطينيا من أصل 345 سلمتهم إسرائيل

غزة - ( د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء التعرف على 99 جثمانا فلسطينيا من أصل 345 سلمتهم إسرائيل.

وأفادت صحة غزة ، في بيان صحفي بـ "استلام 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 345 جثماناً".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التعرف حتى الآن على 99 جثمانا من أصل 345 من الجثامين المفرج عنها و التي تم استلامها من قبل الاحتلال، مؤكدًة أن "طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي".

جاء ذلك بعد يوم من إعادة رفات الرهينة الإسرائيلي درور أور، الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه قُتل في هجوم السابع من أكتوبر 2023 .

وهذا يترك جثتي رهينتين أحدهما إسرائيلي والآخر تايلاندي في غزة، إذ أكدت حماس اليوم أنها مصرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق وإعادتهما.