وزير دفاع الاحتلال يلمّح لاحتمال حرب جديدة على لبنان

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى احتمال شن إسرائيل حرباً جديدة على لبنان في حال رفض حزب الله تسليم سلاحه، مؤكداً في الوقت نفسه أن تل أبيب ستعيد النظر في اتفاقية الحدود البحرية مع بيروت.

وقال كاتس خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست: "سنراجع موقفنا بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، إذ يحتوي على نقاط ضعف ومشكلات عديدة"، وأضاف أن الولايات المتحدة ألزمت حزب الله بالتخلي عن سلاحه بحلول نهاية العام الحالي، معرباً عن عدم اعتقاده أن الحزب سيتخلى عن أسلحته طواعية.

وأشار إلى أن الالتزام الأمريكي يلزم الحزب بالتخلي عن سلاحه بحلول نهاية 2025، لكنه استدرك قائلاً إنه لا يتوقع أن يحدث ذلك عملياً على الأرض، محذراً: "إذا لم يحدث، فلن يكون هناك مفر من العمل بقوة مرة أخرى في لبنان".

وجاءت تصريحات كاتس بعد أيام من اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله، هيثم الطبطبائي، في الضاحية الجنوبية لبيروت، في خطوة أكدت تل أبيب من خلالها أنها لن تتردد في استهداف أي مواقع للحزب، ويأتي ذلك في ظل تحذيرات مسؤولين إسرائيليين سابقين من أن حزب الله يعيد بناء قدراته، فيما يرى هؤلاء أن الحكومة اللبنانية لا تبذل ما يكفي لسحب سلاح الحزب.

يذكر أن اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بوساطة أمريكية وفرنسية نصّ على وقف إطلاق النار، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني مع تفكيك ترسانته، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها جنوباً.