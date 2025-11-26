أستراليا: سيتم منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

ملبورن - (أ ب)

ذكرت الحكومة الاسترالية أنه سيتم منع الأطفال الصغار من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الشهر المقبل، كما كان مقررا، على الرغم من طعن منظمة حقوقية اليوم الأربعاء على تشريع هو الأول من نوعه في العالم أمام المحكمة.

وقالت منظمة "مشروع الحرية الرقمية" التي تتخذ من سيدني مقرا لها، إنها قدمت طعنا دستوريا أمام المحكمة العليا اليوم الأربعاء على قانون من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر المقبل، ويحظر على الأطفال الاستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما امتلاك حسابات على منصات محددة.

وأشارت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إلى الطعن، عندما قالت أمام البرلمان لاحقا إن حكومتها مازالت ملتزمة بتطبيق الحظر في الموعد المحدد، وأضافت: "لن تروعنا الطعون القضائية، لن تروعنا شركات التكنولوجيا الكبرى، نيابة عن الآباء الاستراليين، نقف بحزم".

يذكر أن رئيس منظمة "مشروع الحرية الرقمية"، هو جون روديك، النائب بالهيئة التشريعية عن ولاية نيوث ساوث ويلز والمنتمي للحزب الليبرالي الصغير.