بعد فيضانات سومطرة.. إندونيسيا تخصص 11 مليار روبية لاستعادة المواقع التراثية

كتب : مصراوي

05:20 م 21/12/2025

إندونيسيا

أعلنت وزارة الثقافة الإندونيسية اليوم الأحد أنها أعدت ميزانية أولية تبلغ نحو 11 مليار روبية (659 ألف دولار أمريكي) لأعمال تنظيف وترميم المواقع التراثية المتضررة جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الأخيرة في جزيرة سومطرة.

وقال وزير الثقافة فادلي زون إن الوزارة مستمرة في تحديد المواقع المتضررة في مقاطعات آتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في أواخر نوفمبر بفيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق، بحسب وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.

وأضاف: "ارتفع عدد المواقع المتضررة من 43 إلى 70، ثم تجاوز 100 موقع، وكان من الصعب الوصول إلى بعض المناطق المعزولة طرقها سابقا".

من المتوقع أن تبدأ جهود الاستعادة الأسبوع المقبل، بمشاركة المجتمعات المحلية في عملية الترميم، وتسببت الكوارث التي وقعت في أواخر نوفمبر بأضرار واسعة النطاق.

وبحسب وكالة الحد من الكوارث الوطنية، وصل عدد الوفيات حتى اليوم الأحد إلى 1090 شخصا، وما زال 186 آخرون في عداد المفقودين.

