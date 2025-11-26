الجيش الإسرائيلي يكشف سبب شن عملية عسكرية في الضفة الغربية

نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، قولها إن العملية شمال الضفة نتيجة رصد ارتفاع محاولات تنفيذ عمليات بالأسابيع الماضية، مشيرًة إلى أنه تم رصد حراكا يهدف إلى إعادة تشكيل كتائب مسلحة من جديد، (وفق زعمهم).

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" وقوات حرس الحدود التابعة للشرطة، في وقت مبكر من اليوم تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية.

ووفق بيان مقتضب صادر عن جيش الاحتلال، فإن العملية بدأت الليلة الماضية، بزعم أنها تهدف إلى إحباط ما وصفه بـ"الإرهاب" في مناطق شمال الضفة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن العملية يُتوقّع أن تستمر عدة أيام، وتشمل خمس قرى من بينها طمون وطوباس، حيث ستنفَّذ خلالها حملات تفتيش واعتقالات اعتماداً على معلومات استخباراتية.

من جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن العملية العسكرية عدوان ممنهج يأتي في إطار خطط تهجير سكان الضفة الغربية وإفراغها، مشيرة إلى أن هذا العدوان يتزامن مع محاولات إقرار قوانين ضم تتيح للمستوطنين الاستيلاء على الأراضي في الضفة.

كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إطلاق العملية العسكرية يفضح حجم الإجرام الذي يستهدف السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه العملية تشكّل جزءًا من مخططات الضم والتهجير التي تهدف إلى تمزيق جغرافيا الضفة وتقويض وجودها الفلسطيني.