رئيس تايوان سيقترح إنفاق 40 مليار دولار إضافية على الدفاع



وكالات

قال الرئيس التايواني لاي تشينج-ته، إن بلاده ستقدم ميزانية دفاعية تكميلية بقيمة 40 مليار دولار لتأكيد تصميمها على الدفاع عن نفسها، مع التخطيط لمشتريات أسلحة أمريكية جديدة كبيرة.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه الصين، التي تعتبر تايوان منطقة تابعة لها، من الضغوط العسكرية والسياسية منذ 5 سنوات لتأكيد مطالبها، وهو ما ترفضه تايبه بشدة.

وتواجه تايوان دعوات من واشنطن أيضا لإنفاق المزيد على دفاعها الخاص، وهو ما يشبه ضغوط الولايات المتحدة على أوروبا.

وقال لاي في أغسطس، إنه يأمل في أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وكتب لاي في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست: "هذه الحزمة التاريخية لن تمول فقط عمليات الاستحواذ على أسلحة جديدة كبيرة من الولايات المتحدة، بل ستعزز أيضا قدرات تايوان غير المتكافئة إلى حد كبير".

كان لاي قد أعلن في وقت سابق، أنه سيقترح إنفاقا دفاعيا إضافيا، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وتقترح الحكومة التايوانية أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى 949.5 مليار دولار تايواني

30.25 مليار دولار خلال 2026.

وتظهر الأرقام الحكومية أن هذا الرقم الذي يبلغ 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي، يتخطى عتبة 3% للمرة الأولى منذ عام 2009، وفقا للغد.