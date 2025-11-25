إعلان

ترامب للرئيس اللبناني: بلدكم على مفترق طرق تاريخي لرسم مسار الاستقرار

كتب : محمود الطوخي

08:24 م 25/11/2025

دونالد ترامب

قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبّه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أن لبنان على مفترق طرق تاريخي لرسم مسار الاستقرار في البلاد.

وأشار البيان، إلى أن ترامب أشاد بقرارات الحكومة اللبنانية، معربا عن تطلعه إلى تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.

وهنأ ترامب في برقية، نظيره اللبناني بمناسبة ذكرى الاستقلال الثانية والثمانين، مؤكدا أن هذا اليوم يجسد "احتفاء بتاريخ لبنان الغني وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة".

وأكد ترامب، على أن "لبنان على مفترق طرق تاريخي مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار لشعبه"، مشيدا بالقرارات "الشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية".

وتأتي برقية الرئيس الأمريكي، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات تستهدف مناطق متفرقة من لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

