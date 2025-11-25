إعلان

زيلينسكي: مستعدون للمضي قدمًا مع ترامب نحو إطار لاتفاق سلام

كتب : محمود الطوخي

07:45 م 25/11/2025

فولوديمير زيلنسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الثلاثاء، إن كييف مستعدة للمضي قدما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوروبا نحو إطار لاتفاق سلام.

وأوضح زيلنسكي، في مؤتمر صحفي، أنه مستعد لمناقشة القضايا الحساسة مع ترامب بشأن اتفاق السلام ويجب إشراك القادة الأوروبيين في المحادثات، داعيا القادة الأوروبيين للعمل على إطار قابل للتنفيذ بشأن نشر قوة ضامنة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مستشار الأمن القومي الأوكراني أندريه يرماك، أن زيلينسكي يتطلع إلى لقاء الرئيس ترامب في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن ذلك الوقت ربما يكون خلال عيد الشكر بعد غد الخميس.

أجرى وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول، محادثات مع وفد روسي بشأن خطة السلام في أوكرانيا، في دولة الإمارات.

