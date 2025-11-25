أكد مسؤول رفيع في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الثلاثاء، أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل أفضل فرصة لوضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار المسؤول في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن الناتو لا يبحث حاليا خفض انتشاره العسكري على الجبهة الشرقية للحلف، موضحا أن تحالف الراغبين يبحث خيارات لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأفاد المسؤول، بأن الحلف لم يتخذ بعد أي قرار بشأن صيغة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشددا على أن روسيا ستظل تمثل تهديدا أمنيا لدول حلف شمال الأطلسي.

وأعلنت وكالة "رويترز" نقلا عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن لندن ستسلم مزيدا من الصواريخ الدفاعية الجوية لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت كييف تصلها إلى تفاهمات مشتركة مع واشنطن بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه تم تقليص بنودها إلى 19 نقطة فقط من أصل 28