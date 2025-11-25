كييف تعلن إسقاط 14 صاروخا و438 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 14 من أصل 22 صاروخا، و438 من أصل 464 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي مشترك على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن "القوات الروسية شنت هجمات على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 22 صاروخا و464 طائرة مسيرة من طرز مختلفة".

وقال البيان إنه بحلول الساعة 10:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 438 طائرة مسيرة معادية من طرازي "شاهد" و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية.

وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخا باليستيا من طراز كيه إتش-47 إم2 كينجال، و5 صواريخ كروز من طراز "إسكندر-كيه"، و5 صواريخ كروز من طراز "كاليبر"، و3 صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-م".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لأحد أكبر الهجمات الأخيرة التي شنتها الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل، واعترضت ودمرت 249 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقال البيان " خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو [20:00 بتوقيت جرينتش] في 24 نوفمبر حتى الساعة 07:00 [04:00 بتوقيت جرينتش] صباح اليوم الثلاثاء، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 249 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن من بين الطائرات، تم إسقاط 116 طائرة فوق البحر الأسود، و76 فوق إقليم كراسنودار، و23 فوق جمهورية القرم، و16 فوق مقاطعة روستوف، و7 فوق مقاطعة بريانسك، و4 فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق بحر آزوف، و2 فوق مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق مقاطعة ليبسك.