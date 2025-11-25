بعد تحديث "إكس" الجديد.. حمد بن جاسم يعلق على "الذباب الإلكتروني"

وكالات

قال الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري الأسبق، إن الحسابات الوهمية المعروفة بـ"الذباب الإلكتروني" على منصات التواصل الاجتماعي تُلحق أضراراً كبيرة بالعلاقات بين الشعوب والدول العربية.

وذكر الشيخ حمد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، الاثنين، أنه سبق وحذر قبل فترة طويلة من مخاطر الحسابات الوهمية وما تسببه من توتر في العلاقات العربية، مشيراً إلى أنه نبه حينها إلى أن هذه الحملات "سينقلب سحرها على أصحابها".

وأضاف أن "الحملات المحمومة والمتبادلة" التي تظهر على الحسابات الوهمية تزداد عادة عند حدوث خلاف بين دولتين عربيتين، حيث يتولى الذباب الإلكتروني لدى كل طرف مهاجمة الدولة الأخرى، وكأن الأمر يتم دون معرفة أو صلة بأي جهة.

وأكد أن ما يجري بات واضحاً الآن، وهو أن هذه الحملات تُدار بعلم وموافقة جهات حكومية في الأصل.

كنت حذرت في تغريدة سابقة منذ وقت طويل من خطورة حسابات الذباب الإلكتروني الوهمية، وما تلحقه من أضرار كبيرة بالعلاقات بين الشعوب والدول العربية عموما، وقلت آنذاك إن هذه الحملات الوهمية سينقلب سحرها على أصحابها.

واليوم نشهد حملات محمومة ومتبادلة على صفحات الحسابات الوهمية وهي تشتد… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 24, 2025

وتابع أن "أفضل الحيل هي ترك الحيل"، وأن التعامل المباشر مع أي خلاف أو اختلاف في وجهات النظر هو النهج الأجدى، بدلاً من الاعتماد على حسابات وهمية قد تؤدي حملاتها إلى حالة من القطيعة بين الدول والشعوب، مشيراً إلى أن الجميع دفع ثمناً كبيراً لمثل هذه الحملات في فترات سابقة، ولا تزال آثارها ماثلة حتى الآن.

ويأتي منشور الشيخ حمد بن جاسم في وقت قامت منصة "إكس" بتحديثه حيث تكشف الخاصية الجديدة معرفة الموقع الجغرافي لنشاط المستخدمين، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً حول الحملات غير الأصيلة وأنشطة التأثير التي تنفذها الحسابات الوهمية، لكن سرعان ما لغت المنصة التحديث الجديد.

ويشير مصطلح "الذباب الإلكتروني" إلى الحسابات المزيفة المشاركة في حملات موجهة على منصات التواصل، خصوصاً "إكس"، بهدف التأثير في الرأي العام أو خلق ارتباك أو الإضرار بسمعة أشخاص. وغالباً ما تكون هذه الحسابات آلية بالكامل أو شبه آلية يديرها أشخاص.