غرق عشرات خيام النازحين الفلسطينيين بمياه الأمطار جنوبي غزة

غزة- (د ب أ)

تسببت الأمطار الغزيرة، صباح اليوم الثلاثاء، بغرق عشرات الخيام التي تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، بغرق عشرات خيام النازحين، جراء مياه الأمطار في مواصي خان يونس، مشيرة إلى أن طواقم الإنقاذ تتعامل مع عشرات الخيام في المخيمات، بعد تعرضها للغرق في عدة مناطق.

ويضرب منخفض جوي جديد خيام النازحين في القطاع بعواصف رعدية وأمطار غزيرة.

وسبق أن تعرضت آلاف الخيام للغرق، بسبب تساقط الأمطار، التي ضربت قطاع غزة في 15 نوفمبر الجاري.