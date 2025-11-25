إعلان

البيت الأبيض: ترامب أوقف تمويل الحرب في أوكرانيا

كتب : مصراوي

02:51 ص 25/11/2025

كارولين ليفيت

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تمويل الحرب في أوكرانيا.

وأضافت ليفيت: "الرئيس ترامب أوقف تمويل هذه الحرب، لكن الولايات المتحدة لا تزال تبيع كميات كبيرة من الأسلحة للناتو".

تابعت: "لا يمكننا أن نقوم بذلك إلى ما لا نهاية له، وإن الرئيس يريد وقف هذه الحرب".

وأشارت إلى أن المحادثات بين الوفد الأمريكي والمسؤولين الأوكرانيين في جنيف كانت مثمرة جدا، مضيفة أن بعض الخلافات لا تزال قائمة بين الجانبين بشأن خطة السلام التي قدمتها واشنطن، مؤكدة أن ترامب متفائل بشأن إمكانية عقد الصفقة حول أوكرانيا.

يذكر أن المحادثات الأمريكية الأوكرانية حول خطة ترامب للسلام في أوكرانيا جرت في جنيف يوم الأحد. وتم الإعلان عن إحراز تقدم ملموس في ختامها، وفقا لروسيا اليوم.

