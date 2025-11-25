

وكالات

اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون بحافلات مغززة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي قبر يوسف بمدينة نابلس.

وفرض جيش الاحتلال طوق أمني في المنطقة الشرقية بنابلس وتحديدا في محيط قبر يوسف.

وأقام المستوطنين حفلات موسيقية وصلوات تلمودية ونفخ في الأبواق، إذ أن دعوات الاقتحام كانت منذ 3 أسابيع لكن تم تأجيلها .

وتمت عملية الاقتحام بمشاركة مجلس مستوطنات شمال الضفة، إذ شارك فيها عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي.

وأجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلات فلسطينية على إخلاء بناية سكنية في محيط قبر يوسف شرقي نابلس.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قبر يوسف وسط عمليات إخلاء لبناية سكنية.

وهناك نحو 50 فلسطينيا أجبرهم الاحتلال على إخلاء منازلهم في محيط قبر يوسف من داخل بناية سكنية.

ويأتي الاقتحام بالتزامن لعملية اغتيال ومحاصرة منزل وإطلاق نيران وقذائف على حيث تحصن مقاوم فلسطيني وهو عبد الرؤوف شتيه، وفقا للغد.