"أصبحت قابلة للتنفيذ".. زيلينسكي يعلن تعديل خطة أمريكا بشأن أوكرانيا



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لم يعد هناك 28 بندا من خطة السلام الأمريكية، لافتًا إلى أنه تم أخذ الكثير من الأمور الصحيحة في الصيغة الأوروبية الجديدة.



وأضاف زيلينسكي في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين: "الآن يمكن أن تصبح قائمة الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب قابلة للتنفيذ".



وأكد الرئيس الأوكراني، أنه لا يزال هناك الكثير من العمل عليه لإعداد الوثيقة النهائية بشأن إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الاتفاقات والأمور الحساسة.



وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"عن مصدر مطلع أن خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا جرى تقليصها عقب المحادثات التي جرت في جنيف بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا والدول الأوروبية.