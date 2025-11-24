فيديو.. ثوران بركان إثيوبي بعد 12 ألف عام من الهدوء

وكالات

في ظاهرة طبيعية غريبة لم تحدث منذ حوالي 12 ألف عام، ثار البركان هايلي جوبي، أحد البراكين الأقل شهرة في سلسلة جبال إرتا ألي بمنطقة داناكيل في إثيوبيا، صباح الأحد، وفق ما أفاد موقع "فولكانو ديسكفري".

ويقع البركان في إقليم عفر على بعد حوالى 800 كيلومتر إلى شمال شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالقرب من الحدود مع إريتريا.

وقال برنامج علم البراكين العالمي التابع لمؤسسة "سميثسونيان"، إنه لم يسجل أي ثوران لبركان هايلي جوبي منذ العصر الهولوسيني، وهي فترة بدأت قبل حوالى 12 ألف عام في نهاية العصر الجليدي الأخير.

وثار البركان بشكل انفجاري مما أدى إلى إطلاق أعمدة كثيفة من الرماد ارتفعت إلى حوالي 10-15 كم، وفق مركز تولوز لرصد الرماد البركاني.

وانجرفت أعمدة الرماد فوق أجزاء من شبه الجزيرة العربية منها اليمن وسلطنة عمان، فضلًا عن أماكن أخرى منها الهند وشمال باكستان.

ومن جانبها، لم تعلن السلطات الإثيوبية عن أي خسائر بشرية في انفجار البركان الذي يقع في منطقة نائية بعيدًا عن السكان.