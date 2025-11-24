إعلان

إصابة امرأة وطفلتها جراء انفجار مخلفات حرب بسوريا

كتب : مصراوي

02:24 م 24/11/2025

انفجار مخلفات حرب بسوريا

دمشق- (د ب أ)

أصيبت امرأة وطفلتها بجروح، اليوم الاثنين، جراء انفجار مخلفات حرب داخل مدفأة، في بلدة بداما بريف إدلب بشمال غرب سوريا.

وذكر الدفاع المدني، في بيان صحفي اليوم، أن الانفجار نجم عن وجود مخلّفات حرب منقولة كانت ضمن مواد التدفئة والتي تعرضت للانفجار نتيجة الحرارة، مشيرا إلى أن فرقه أسعفت المصابين إلى أقرب نقطة طبية لتلقي العلاج المناسب.

ودعا الأهالي للانتباه وأخذ الحيطة والحذر من وجود أي أجسام غريبة أو مخلفات حرب داخل مواد التدفئة، وذلك حرصاً على سلامتهم.

