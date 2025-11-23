"نحن على حق".. الجيش السوداني يعلن شروطه لوقف النار

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة عازمة على استعادة كل الأراضي التي دنسها التمرد في كردفان ودارفور.

وشدد البرهان، على أن القوات المسلحة ستطرد المتمردين من كافة أنحاء السودان، متابعًا: "النصر سيكون حليفنا طالما نحن على حق".

وأضاف البرهان أن معركة الكرامة هي معركة بقاء للشعب السوداني، مؤكدًا أن مجلس السيادة السوداني مصمم على خوضها بشرف وعزة ودون تدخل من أي جهة خارجية.

وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أن المؤسسة العسكرية قادرة على إصلاح وهيكلة بنيتها بنفسها، مضيفًا: "نتعاطى مع المبادرة بما يمكن من إنهاء حرب السودان بالطريقة المثالية".

ووضع البرهان شرطًا واحدًا لوقف إطلاق النار في السودان، قائلاً:"لا مانع لدينا من وقف النار ولكن بشرط انسحاب الميليشيات من كل منطقة دخلتها بعد اتفاق جدة".

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، "على ضرورة انسحاب الميليشيات وتجمعها في مناطق يمكن الاتفاق عليها مع الوسيط".