بعد الهجوم على بيروت.. نتنياهو يوجه دعوة عاجلة للحكومة اللبنانية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية تمكنت صباح اليوم من القضاء على هيثم الطبطبائي القائد الرفيع في حزب الله.

وأكد نتنياهو خلال تصريحات إعلامية الأحد، أن دولة إسرائيل لن تسمح لحزب الله أن يبني قوته من جديد.

وطالب رئيس حكومة الاحتلال من الحكومة اللبنانية الأسرع في تجريد حزب الله من سلاحهم، قائلا: "على الحكومة اللبنانية أن تجرد حزب الله من سلاحه".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت خلالها القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.