بعد نتائج التحقيق في 7 أكتوبر.. عزل قادة بارزين في جيش الاحتلال

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أصدر العديد من القرارات بشأن عزل مجموعة من القادة في جيش الاحتلال بعد صدور نتائج التحقيق في أحدث 7 أكتوبر 2023 "طوفان الأقصى".

وأكدت البث العبرية خلال تقرير لها اليوم الأحد، أن زامير قرر إعفاء رئيس الاستخبارات العسكرية السابق وقائدي القيادة الجنوبية والوحدة 8200 السابقين من الخدمة الاحتياطية بعد صدور نتائج التحقيق في 7 أكتوبر.

وأشارت البث الإسرائيلية، إلى أن رئيس الأركان قرار عزل قائدي فرقة غزة واللواء الشمالي في فرقة غزة السابقين من الخدمة الاحتياطية، كما تم إعفاء ضابطي استخبارات سابقين في القيادة الجنوبية وفرقة غزة من الخدمة الاحتياطية.

وأوضحت أنه تم إقالة أيضًا اللواء عوديد بسيوك قائد شعبة عمليات الجيش في 7 أكتوبر من خدمة الاحتياط بعد صدور نتائج التحقيق في طوفان الأقصى.

ومن جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق آيزنكوت، إنه حان الوقت لأن يتحمل بنيامين نتنياهو ومجلس وزراء 7 أكتوبر المسؤولية عن الهجمات من أجل ضمان عدم تكرارها واستمرار بقاء إسرائيل.