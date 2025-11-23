

أكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود القماطي، إن المقاومة اللبنانية ملتزمة بالتنسيق الكامل مع الدولة والجيش اللبناني، لافتًا إلى أن إسرائيل اخترقت خطا أحمر جديدا اليوم بهجومها على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال القماطي خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن المقاومة هي من تقرر كيفية الرد على هذا العدوان، الذي استهدف شخصية جهادية بارزة.



وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب الله، أنه جاري العمل على التأكد من هوية الشخصية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي.



وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف عنصرًا بارزًا في حزب الله خلال ضربة دقيقة نفذها على العاصمة اللبنانية بيروت.



وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، أن الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أسفرت عن وقوع شهيد و21 مصابًا.